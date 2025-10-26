«Что нужно?!»: Анна Уколова пришла в себя после дебоша и падения в аэропорту

Актриса Анна Уколова пришла в себя после скандального инцидента в аэропорту Шереметьево. На просьбу журналистов рассказать свою версию событий звезда сериала «Склифософский» бросила трубку.

Напомним, Анна прилетела в Шереметьево рейсом из Калининграда. По словам очевидцев, она находилась в состоянии алкогольного опьянения и с трудом держалась на ногах. В результате актриса несколько раз упала и повредила руку. Кроме того, она скандалила и кричала матом на весь терминал.

«Что нужно?! Никаких комментариев!» — недовольно ответила Kp.ru по телефону Анна Уколова.

Сейчас 47-летняя актриса находится дома и уже в курсе того, что ее неадекватное поведение стало известно СМИ.

По данным издания, это не первый пьяный дебош артистки. В 2016 году Уколову в нетрезвом виде сняли с рейса. Тогда она тоже вела себя шумно и приставала к другим пассажирам, поэтому бортпроводникам пришлось вызвать полицию.

Ранее Анна Уколова опровергла развод с мужем и назвала это ошибкой «Госуслуг».