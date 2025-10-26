От актрисы пахло алкоголем: Анна Уколова упала в аэропорту Шереметьево и рассекла руку

В московском аэропорту Шереметьево произошел инцидент с участием актрисы Анны Уколовой. Звезда сериала «Склифосовский» сошла с рейса, упала и рассекла руку.

При этом, как пишет Telegram-канал Mash, 47-летняя Уколова находилась в состоянии сильного алкогольного опьянения. По словам очевидцев, она еле стояла на ногах, скандалила и нецензурно выражалась.

Известно, что Уколова прилетела из Калининграда, у выхода из терминала ее уже ожидало такси, однако дойти до автомобиля Анна была не в состоянии. Актриса несколько раз упала, ей помогали идти пассажиры, прилетевшие с ней одним рейсом.

При этом Уколова кричала на весь терминал, материлась и пыталась устроить конфликт. В итоге звезду сериалов отправили к медикам – от нее сильно пахло алкоголем.

Сама Анна Уколова инцидент комментировать отказалась.

Ранее Анна Уколова опровергла развод с мужем и назвала это ошибкой «Госуслуг». Согласно картотеке московских судов, в сентябре 2024 года ее брак был расторгнут официально, однако, по словам актрисы, произошел технический сбой.