Что грозит Надежде Кадышевой за исполнение песен без разрешения правообладателей

Надежде Кадышевой может грозить штраф за исполнение песни «Течет ручей». Об этом сообщает «Абзац».

На апрельском концерте ансамбля Надежды Кадышевой были исполнены песни «Россия! Русь!» и «Течет ручей» без разрешения правообладателей. Теперь артистке может грозить штраф в 20 тысяч за каждое нарушение.

«В данном случае суд назначает санкции в виде компенсации за нарушение исключительного права. По закону они составляют от 10 тысяч до 5 миллионов рублей за каждое нарушение. Сумма определяется по усмотрению суда», — высказался юрист по авторскому и смежному праву Виктор Осипов.

Сама Надежда не комментировала инцидент.

Напомним, Кадышева стала популярна у молодежи после того, как ее песни попали в тренды Сети. На сегодняшний день артистка собирает залы, готовится к большому сольному концерту, а ее гонорар увеличился до 20 млн.

