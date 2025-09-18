Сын певицы Надежды Кадышевой получил контроль над ее театром «Золотое кольцо»

Сын певицы Надежды Кадышевой Григорий Костюк получил контроль над ее театром «Золотое кольцо». Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По информации источника, Костюк стал владельцем 70% ООО «Театр Золотое кольцо». У самой певицы осталась доля в 30%.

Издание напоминает, что сначала компанией поровну владели сама певица и ее муж Александр Костюк. Затем отец передал свою долю сыну.

В публикации приводятся некоторые финансовые показатели театра. Так, по данным издания, прибыль «Золотого кольца» за 2024 год составила 2,7 млн рублей. За последние пять лет театр получил еще около 115 млн на госконтрактах, пишет источник. Всего в театре работают 24 сотрудника.

Весной Григорий Костюк попал в скандал. Сразу несколько бывших возлюбленных обвинили его в обмане и требовали вернуть деньги.

Ранее сообщалось, что Кадышева владеет недвижимостью в Москве общей стоимостью 815 млн рублей. Самое дорогое имущество – здание для репетиций и выступлений «Золотого кольца».