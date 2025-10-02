НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 октября 2025, 12:46
1 мин.

«Вас поставят в очень нелегкую ситуацию»: звезда «Универа» Настасья Самбурская наехала на Андрея Малахова

Настасья Самбурская призвала артистов не ходить на шоу Малахова «Привет, Андрей».
Актриса Настасья Самбурская неожиданно высказалась против программы Андрея Малахова. В своем личном блоге в соцсети звезда сериала «Универ» обратилась к другим артистам с призывом не посещать шоу популярного телеведущего.

Речь идет о передаче «Привет, Андрей», куда недавно Самбурская была приглашена в качестве гостьи. Она должна была исполнить одну из своих песен. Известно, что помимо съемок в кино актриса выпускает собственные композиции в жанре шансон.

В коротком видео, выложенном в аккаунте певицы, Настасья призналась, что редко соглашается на съемки в разного рода ТВ-шоу, но согласилась принять участие в программе Малахова. И там с ней случилось нечто, по ее словам, ужасное.

Однако подробности знаменитость раскрывать не стала. Но призвала других артистов не приходить на программу «Привет, Андрей».

«Я в ужасном состоянии сейчас нахожусь. Возможно, на днях я выдохну и расскажу, что там произошло. Уважаемые артисты, ни в коем случае не приходите на эту передачу. Потому что вместо того, чтобы подсвечивать ваше творчество, там вас поставят в очень нелегкую ситуацию», — поделилась актриса.

Ранее актриса Настасья Самбурская призналась, что страдает дисморфофобией.

