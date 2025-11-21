«Что ей мешает отдать свою квартиру?»: в окружении Долиной ответили на критику Гордон

Друг Ларисы Долиной предложил Кате Гордон отдать имущество покупательнице ее квартиры. Об этом сообщает Telegram-канал Свита Короля.

Катя Гордон раскритиковала Долину из-за скандала с квартирой. Она возмущена тем, что певица оставила покупательницу, не являющуюся мошенницей, без жилья и денег. По ее мнению, суд встал на стороны Долиной из-за связей и влияния.

Узнав о высказывании Гордон, в окружении певицы возмутились. Приятель артистки предложил Кате отдать свое имущество россиянке, купившей квартиру в результате аферы.

«Эти люди никогда с таким не сталкивались, у них не пытались отнять имущество. И да, эти люди – не Долина, они не имеют такого влияния, поэтому так легко «отказываются» от него. Как, вы говорите, эта девочка-адвокат сказала? Отказалась бы от квартиры? А что ей мешает свою отдать, если ее так заботит судьба несчастной девушки?» — сказали в окружении Долиной.

Приятель певицы считает, что Гордон «ничего из себя не представляет» и завидует Ларисе Александровне.

Ранее сообщалось, что тезка Ларисы Долиной пострадала от схемы, по которой развели певицу. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Иосиф Пригожин высмеял Ларису Долину из-за рекламы жилищной лотереи.