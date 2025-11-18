«Похоронили все, не успев начать»: Пригожин о появлении Долиной в рекламе жилищной лотереи

Продюсер Иосиф Пригожин высмеял Ларису Долину за появление в рекламе жилищной лотереи.

«Это вызывает у меня только смех. Спрашивать это надо не с Ларисы Александровны в первую очередь, а с тех, кто вообще это придумал», - сказал муж певицы Валерии в беседе с Абзацем.

По мнению Пригожина, реклама с Долиной, ставшей жертвой мошенников, только испортит репутацию компании.

«Похоронили все, не успев начать. Дело Долиной стало серьезным катализатором и проблемой в правовом поле. Я в шоке от их скудоумия», - заявил продюсер.

Напомним, что Лариса Александровна отсудила квартиру, которую продала из-за мошенников, и оставила новую владелицу жилья ни с чем. Недавно на одном из федеральных каналов появилась реклама, в которой Долина рассказывала о жилищной лотерее.

Ранее Лариса Долина снялась в костюме с долларовым принтом в новогоднем фильме «Невероятные приключения Шурика». В картине, которая 31 декабря выйдет на ТНТ, артистка исполнит хит Инстасамки «За деньги да».