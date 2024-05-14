«Чисто бизнес»: близнецы из «Ворониных» высказались о скандале вокруг Ильюхиной

Актеры Артем и Роман Пенчук, которые сыграли близнецов Филиппа и Кирилла в сериале «Воронины», прокомментировали скандал между артисткой Марией Ильюхиной, исполнявшей роль их старшей сестры Маши, и создателями проекта. Соответствующую публикацию они разместили в своем микроблоге.

Братья признались, что так же, как и Ильюхина, не будут участвовать в съемках продолжения сериала, однако не расстроены из-за этого факта. Артем и Роман уточнили, что не являются профессиональными актерами, а в «Воронины» лишь из-за везения и тяги к познанию нового.

Пенчуки добавили, что не понимают шумиху вокруг продолжения ситкома.

«Там разве была у кого-то актерская игра? Пробежать два раза за сезон за диваном или в кадре поиграть в телефон сможет, извините, любой... Это чисто бизнес, ничего личного. Если решено, что должны сниматься другие актеры, значит, так оно выгоднее, вот и все», — заключили артисты.

Напомним, Мария Ильюхина, узнав о том, что ее не позвали на съемки продолжения «Ворониных», возмутилась решением продюсеров. Уже после этого ее пригласили на пробы, которые актриса не прошла.

Ранее актриса из «Ворониных» Екатерина Волкова ответила на упреки Марии Ильюхиной.