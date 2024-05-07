«Порой хочется топнуть ножкой»: Екатерина Волкова ответила на упреки Марии Ильюхиной из «Ворониных»

Актриса из «Ворониных» Екатерина Волкова ответила на упреки Марии Ильюхиной. Пост она выложила в своем Telegram-канале.

Накануне стало известно, что исполнительницу роли Маши — одной из дочерей Ворониных не пригласили в продолжение сериала. Девушка рассказала, что ее звали на пробы, но после этого с ней так и не связались. Вместо нее на экране появится актриса Карина Орлова.

Ильюхина возмутилась случившемся и выложила в Сети обращение к режиссерам ситкома. Однако пока создатели сериала молчат, за них решила высказаться актриса Екатерина Волкова.

«Решение о замене не только Маши, но и всех персонажей-детей принимают канал и авторы нового сериала, которые в свою очередь пришли к выводу, что хотят видеть в данных ролях других актеров», — объяснила она.

По словам актрисы, периодически она тоже проходит пробы в кино и ее не утверждают на некоторые роли.

«Я так же наравне со всеми прохожу регулярно кастинги. Но когда выходит фильм, не задаюсь вопросом, почему не я? Хотя, конечно, порой хочется топнуть ножкой. Но кому? И для чего?» — задалась вопросом она.

Волкова добавила, что после обращения Ильюхиной на новую исполнительницу роли Маши полился хейт. Она призвала остановить необоснованную критику актрисы.

«Она не успела ещё появиться на экранах, адаптироваться в новом амплуа и коллективе, как уже столкнулась с таким давлением. По факту ни за что», — заявила актриса.

Ранее мы писали о том, что героя актера Бориса Клюева похоронят в продолжении сериала «Воронины».