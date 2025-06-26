«Компетентные органы разберутся»: Володина высказалась о возможной причастности Гузеевой к афере с виллами

Астролог Василиса Володина прокомментировала сообщения о возможной причастности ведущей Ларисы Гузеевой к афере с виллами на Бали. Она уверена, что в ситуации разберутся компетентные органы. Бывшие соведущие не общаются.

Комментарий Володиной приводит aif.ru.

26 июня появились сообщения о том, что на Гузееву написали заявление в полицию. Ее требуют проверить на возможное соучастие в мошенничестве. Россияне приобретали виллы, которые рекламировал застройщик в соцсетях, в роликах часто снималась ведущая. Покупатели впечатлились рекламой и купили объекты, но мужчина испарился с их деньгами.

Володина не стала давать прогнозы в этой ситуации. Она считает, что самая правильная реакция – тишина.

«Мы не общаемся, и я не в курсе никаких дел. Я абсолютно уверена, что есть компетентные органы, которые во всем разберутся», - сказала астролог изданию.

Ранее Володина призналась, что ушла из шоу «Давай поженимся» из-за Гузеевой. Ведущую возмутили высказывания коллеги: она утверждала, что астролог ушла сама и стала давать «низкие, подлые интервью».