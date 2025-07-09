«Так я себе нравлюсь больше»: Лариса Гузеева показала кадр, сделанный с помощью фотошопа

Телеведущая Лариса Гузеева призналась, что нравится себе больше после фотошопа. Знаменитость показала неузнаваемое фото в соцсети.

В личном блоге телеведущей появился снимок, на котором она изображена помолодевшей и без морщин. Гузеева не стала отрицать, что кадр был сделан при помощи фотошопа. Более того, она призналась, что после обработки снимка стала нравиться себе больше.

«Я не единственная, кто пользуется фотошопом, согласитесь. Так я себе нравлюсь намного больше, и это нас с вами объединяет», — написала знаменитость.

К слову, подписчики поддержали телеведущую и заявили, что без фотошопа она выглядит ничуть не хуже.

«В жизни ничем не хуже, если не лучше! Для фанатов все равно, как вы выглядите! Лишь бы были здоровы и веселы», — написали россияне.