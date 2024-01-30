Число потерпевших по делу блогера Шабутдинова достигло 50

Количество потерпевших по делу блогера и бизнес-тренера Аяза Шабутдинова достигло 50. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его адвоката Калоя Ахильгова.

По словам юриста, 30 января следователи предъявили его клиенту новое обвинение, в котором сказано о 50 эпизодах мошенничества, то есть о 50 потерпевших. Адвокат считает, что обвинение еще не окончательное и количество потерпевших увеличится.

Напомним, Аяз Шабутдинов был задержан 3 ноября по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Против него возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». С того момента появляются новые жалобы от учеников блогера, все они выражают недовольство качеством обучения и желают вернуть свои деньги. Сообщник Шабутдинова, гендиректор «Лайк Центра» Василий Алексеев находится в розыске.

Ранее мы писали, что в деле Шабутдинова о мошенничестве появились еще восемь новых эпизодов.

Также сообщалось, что Шабутдинов оказался причастен к похищению одного миллиона рублей.