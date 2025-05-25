«Четыре дня скорая стояла»: Шура едва не погиб из-за уколов для похудения

Шура чуть не умер из-за модных уколов для похудения. Об этом он рассказал в беседе с Лерой Кудрявцевой в шоу «Секрет на миллион».

Певец раскрыл в эфире, что уже пять месяцев использует уколы для похудения. Но, по словам артиста, из-за их неправильного использования он оказался на грани жизни и смерти.

Шура во время первого приема вколол себе слишком большую дозу: он по ошибке взял шприц, рассчитанный на месяц использования.

«Теперь еще сложнее — уколы для похудения. Не будем называть их, но я их делаю. Я толком не прочитал, как этот шприц действует, что нужно миллиграммы делить. Я его весь! Четыре дня у меня скорая стояла у подъезда!» — вспомнил исполнитель.

Шура рассказал, что благодаря уколам у него полностью пропадает аппетит. Кроме того, после большой дозы певец долго не мог глотать.

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