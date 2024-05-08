«Черный пес и решка»: Настя Ивлеева пошутила о визите Канье Уэста в Россию
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Блогерша и телеведущая Настя Ивлеева с юмором отреагировала на слухи о приезде американского рэпера Канье Уэста в Россию. Соответствующую публикацию она разместила в своем Telegram-канале.
Знаменитость опубликовала якобы скрин со своего YouTube-канала, в котором на заставке видео запечатлена с американским музыкантом.
«Черный пес и Решка. Путешествие по Золотому кольцу. Канье читает рэп на русском», — подписала фейковый видеоролик Ивлеева.
На картинке к портрету Уэста прифотошоплена толстовка с надписью «Черные псы».
«Как и обещала. Работаем!», — поиронизировала Ивлеева.
Напомним, утром 8 мая Telegram-канал Mash сообщил, что Канье Уэст якобы выступит с концертом в Москве. Выступление, по информации источника, запланировано в «Лужниках» в день рождения артиста — 8 июня. Вместе с рэпером в Россию прилетит его супруга Бьянка Цензори.
Позднее глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников не подтвердил информацию о приезде Канье Уэста в Россию.