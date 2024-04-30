«Чем только не занималась»: солистка Artik & Asti рассказала о первой работе
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По словам артистки, за свою жизнь она сменила множество профессий, однако ее первой трудовой деятельностью стала работа официантки в заведении у родного дяди. Она уточнила, что именно в ресторане своего родственника она заработала первые деньги.
«У меня столько работы было, я чем только не занималась. Наверное, самое первое — я работала официантом у своего дяди. У него было заведение. Это были мои первые школьные деньги», — поделилась исполнительница.
Севиль призналась, что на заработанные деньги приобрела матери пальто, а себе помаду, которую давно мечтала купить.
«Я купила маме пальто, я купила себе помаду, которую я хотела для себя, и деньги закончились», — заключила она.
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