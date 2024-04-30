«Разве это плохо?»: Николай Басков высказался о гостевом браке

Народный артист России Николай Басков рассказал, что предпочитает так называемый «гостевой брак». Соответствующее признание звезды прозвучало в эфире НТВ.

Исполнитель отметил, что ему нравится, что в подобных отношениях он оставляет себе право выбора.

«Мне так приятно, что у меня есть выбор. Когда ты входишь в какие-то романтические отношения, то это же классно, когда девушка понимает, что эти отношения не ведут к браку — они для того, чтобы нам просто было интересно и хорошо вдвоем», — поделился музыкант.

«Разве это плохо? А как все делить потом?», — высказался Басков.

Говоря о предпочтительном возрасте возможной избранницы, певец заявил, что ему нравятся зрелые личности, для него важнее интеллект, чем внешний вид. Он добавил, что 20-летних уже «не потянет», а 28-летних — самое то.

Напомним, Николай Басков был женат лишь однажды, причем в брак он вступил еще в 20-летнем возрасте. Его супругой стала Светлана Шпигель, дочь продюсера Бориса Шпигеля. В 2006 году Шпигель подарила Баскову сына Бронислава, однако уже через год пара рассталась.

Ранее Басков рассказал, что не страдает от нехватки внимания женщин.