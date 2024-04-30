Разоблаченная Матрешка Анастасия Стоцкая раскрыла секреты закулисья шоу «Маска»

Певица Анастасия Стоцкая, покинувшая шоу «Маска» в шаге от финала, раскрыла процесс подготовки к выходу на сцену. Она показала в своем блоге, как гримеры наносят ей макияж, а костюмеры помогают надеть тяжелый костюм Матрешки.

Таким образом, о том, кто скрывается под масками, знает целый штат сотрудников. Однако им запрещено разглашать имена участников проекта.

При этом поклонники артистки заподозрили, что Стоцкая заранее знала, что покинет программу по решению жюри несмотря на то, что Филипп Киркоров активно поддерживал деревянную куклу.

Зрители обвиняли председателя жюри в том, что он намеренно тянет персонажа в финал, так как догадался, кто скрывается под маской. Поклонники программы рассекретили Стоцкую в первом же выпуске, так как она не пыталась особо скрывать свой голос и выбирала свойственный ей репертуар.

О предвзятом судействе якобы говорит и тот факт, что Киркоров никогда не подходил к артистам после их разоблачения, а со Стоцкой устроил целую фотосессию.

Ранее покинувший проект Стас Ярушин, скрывавшийся в костюме Водяного, пожаловался, что исполнитель хита «Цвет настроения синий» даже не пообщался с ним после окончания съемочного процесса.

В финал шоу, который состоится 5 мая, вышли Енот, Бабочка, Змей Горыныч и Кот. При этом фанаты программы считают, что в Коте прячется Ани Лорак, под маской Енота скрывается вокалистка группы Artik & Asti Севиль, в Бабочке подозревают Люсю Чеботину, а в Змее Горыныче - трио из Comedy Club Андрея Аверина, Дмитрия Сокрона и Зураба Матуа, сообщает портал Вокруг ТВ.

Ранее жюри шоу «Маска» высмеяли специального гостя телепроекта в костюме Барби. Филипп Киркоров выразил уверенность, что в образе куклы предстал комик Денис Дорохов, поэтому не стеснялся в выражениях, комментируя низкий рост героя. Оказалось, что под маской скрывалась 76-летняя поэтесса Лариса Рубальская.