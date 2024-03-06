«Чем больше, тем лучше»: Валерия рассказала, сколько хочет внуков

Российская певица Валерия рассказала, что хочет много внуков. Ее слова приводит Пятый канал.

Как призналась артистка, она живет неподалеку от своего сына Арсения, поэтому у нее есть возможность регулярно навещать свою внучку Селин. Звезда уточнила, что при таком раскладе ей будет также удобно нянчить внуков в будущем.

«Да вообще, чем больше всяких разных детей, тем лучше. Внуков, внучек, пусть еще хоть десяток рожают», — заявила Валерия.

Напомним, в 2004 году Валерия вышла замуж за продюсера Иосифа Пригожина, совместных детей супруги не имеют. В предыдущих браках у обоих родились четверо детей. У Пригожина есть дочь Даная от первого брака, а также внук Даниэль. Валерия во втором браке родила дочь Анну и двух сыновей — Артемия и Арсения.

В августе 2020 года Арсений Шульгин женат на модели Лиане Волковой. 1 января 2021-го у пары родилась дочь.

Ранее Валерия отреагировала на критику своего образа в новом сезоне шоу «Маска».

Также Валерия призналась, что дарит подарки Иосифу Пригожину без повода.