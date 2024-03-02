Певица Валерия ответила на критику своего образа в новом сезоне «Маски». Об этом сообщает StarHit.

В первом выпуске нового сезона шоу «Маска» Валерия появилась в ярко-розовом объемном платье с кружевным боди и розовыми волосами. Многие посчитали такой образ неуместным, однако сама певица сказала, что не против поэкспериментировать.

«Дело в том, что „Маска“ — потрясающая площадка для творческих экспериментов. Поэтому стилисты, визажисты и другие члены нашей команды всегда ждут начала этого проекта, чтобы покуражиться и повеселиться. Потому что мы тоже можем примерять на себе маски!» — объяснила она.

Певица рассказала и о своих фаворитах в новом сезоне. По словам Валерии, ей очень нравятся артисты, которые скрываются под масками матрешки, гориллы и кактуса.

«"Маска" каждый раз нас удивляет! После первого выпуска мы всегда думаем одно и то же: „Какие-то люди непонятные…“ А потом проникаешься и понимаешь — какие же крутые вокалисты! Кто же они, кто?» — рассказала она.

Ранее мы писали о том, что в вырезанном фрагменте новогоднего шоу Киркоров и Валерия спели хит из «Барби».