Депутат Журавлев призвал лишить Аллу Пугачеву возможности зарабатывать в России

Депутат Госдумы Алексей Журавлев призвал лишить певицу Аллу Пугачеву возможности зарабатывать в России после ее скандала с артистом Стасом Михайловым. Он заявил, что Примадонна не должна получать даже авторские отчисления на Родине. Об этом сообщает РИА Новости.

В начале марта Алла Борисовна записала видеообращение к Стасу Михайлову, в котором сообщила, что «нормальные люди» в Россию не вернутся. Так она ответила на слова вокалиста о том, что уехавшие из страны соотечественники «встанут на колени и будут целовать ноги». На это послание Пугачевой довольно быстро отреагировали не только в шоу-бизнесе, но и в Госдуме. Так, появилась инициатива призвать исполнительницу иноагентом.

Предложение поддержал Алексей Журавлев и заявил, что нужно сделать все для лишения Примадонны заработков в России.

«Требую ту же потерявшую всякий стыд Пугачеву признать, наконец, иноагентом. Чтобы не могла больше получать деньги из России, которую ненавидит, не могла организовывать тут концерты, не получала авторские отчисления», - сообщил депутат.

Ранее в Госдуме попросили Аллу Пугачеву не возвращаться после ее последних заявлений о России.