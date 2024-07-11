«Часто пишут»: 17-летняя дочь Глюкозы отреагировала на сравнения с матерью

17-летняя дочь певицы Глюкозы заявила, что ее не беспокоят сравнения с матерью. Об этом сообщает The Voice.

17-летняя Лидия Чистякова-Ионова пошла по стопам звездной мамы: девушка уже 6 лет занимается музыкальной карьерой. Из-за этого ее часто сравнивают с родительницей. Критики писали, что Лидия «выглядит старше матери». Если раньше ее беспокоили едкие высказывания, то теперь она не обращает на них внимания.

«Часто пишут комментарии: «Дочь выглядит старше матери». Со временем меня это перестало так сильно беспокоить. Мы очень разные в музыке, в интересах, в характерах. И мне кажется, я постепенно от этого отдаляюсь», — высказалась Лидия.

Девушка заявила, что горда быть дочкой Глюкозы. Она назвала маму талантливым и великим человеком.

Ранее 17-летняя дочь Глюкозы прокомментировала слухи о беременности фразой «я боюсь». Подробности читайте в этой новости.

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