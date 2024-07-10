17-летняя дочь Глюкозы прокомментировала слухи о беременности фразой «я боюсь»

17-летняя дочь певицы Глюкозы Лидия прокомментировала слухи о беременности. Девушка заявила, что боится и «не хочет приносить ребенка» в нынешний мир.

Комментарий Лидии приводит The Voice.

Известно, что она год состоит в отношениях. Личность молодого человека не раскрывают. Вокруг их отношений постоянно звучат слухи о беременности Лидии.

Она призналась, что вряд ли когда-либо будет готова к детям. Лидия назвала себя очень импульсивным и эмоциональным человеком. В ее понимании – к рождению ребенка следует подходить осознанно.

«Когда ты сам к этому готов, партнер к этому готов, и вы понимаете, что можете сделать из ребенка личность, человека. Честно, я этого боюсь…Плюс в нынешний мир я, если честно, ребенка приносить не очень хочу», — поделилась размышлениями дочь певицы.

Ранее слухи о беременности дочери прокомментировала сама Глюкоза. 38-летняя артистка заявила, что была бы рада стать бабушкой и готова к такому статусу. Вместе с тем певица призналась: пока ее дочери рано становиться матерью, и все должно идти постепенно.

Напомним, у Глюкозы есть также 12-летняя дочь Вера. Девочки рождены в браке певицы с Александром Чистяковым.