«Часть из этих людей — тупые»: Симоньян жестко высказалась о звездах, уехавших из России

Маргарита Симоньян высказалась о звездах, которые уехали из России в сложный для страны период. Журналистка заявила, что не принимает их позицию.

Симоньян отметила, что у некоторых звезд есть природная русофобия.

«А часть из этих людей — тупые. Ведь они, когда уезжали, представления не имели, где вообще находится Донбасс, что там происходило», — заявила она в очередном выпуске «Кеосаян daily» в Telegram.

Журналистка считает, что артистов захватили навязанные им мнения. По ее словам, если у человека есть жесткое, бескомпромиссное мнение, то оно должно быть основано на чем-то. В ином случае — это очень глупо, уверена Маргарита.

Ранее телеведущая Тутта Ларсен оценила поступок тихо уехавшей из России Ольги Шелест. Она считает: актриса решила, что ей с нами не по пути.

Также мы писали о том, как Маргарита Симоньян заявила, что Пугачева пытается выставить себя «матерью Терезой».