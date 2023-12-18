Уехавшую из РФ Пугачеву опять поймали на лжи: известно, что случилось

Маргарита Симоньян считает, что Алла Пугачева пытается выставить себя «матерью Терезой». Журналистка поделилась мнением в эфире шоу «Новые русские сенсации».

Алла Пугачева уже больше года не проживает на территории РФ. Певица со скандалом уехала из страны, заявив, что она жертвовала собой ради народа. В эфире шоу журналистка усомнилась в искренности ее слов и назвала Пугачеву «матерью Терезой».

Маргарита отметила, что за годы карьеры артистка «построила замки и получила несколько гражданств». По мнению сотрудницы СМИ, певицу волнуют только деньги.

«Умилительно, оказывается, несколько десятилетий эта женщина жертвовала здоровьем, личной жизнью ради нас с вами, ни копеечки на этом не заработав, не став на этом звездой», — высказалась журналистка.

Также Маргарита отметила, что Пугачева, как гражданка РФ, имеет право на возвращение. «А мы имеем право ее не любить», — резюмировала знаменитость.

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