«Целый букет болезней»: врач объяснила, почему слегла Алла Пугачева

Звезда эстрады Алла Пугачева прилетела из Израиля в Юрмалу, однако решила не приходить на фестиваль своей коллеги Лаймы Вайкуле. Поклонники начали думать, что Примадонна не встает с постели. О возможных причинах плохого самочувствия артистки рассказала врач Людмила Лапа в беседе с Woman.ru.

В этом году в Юрмале проходит фестиваль, организатором которого выступила певица Лайма Вайкуле. Она уже отмечала, что Пугачева станет почетной гостьей на мероприятии. Только вот Алла Борисовна пропустила церемонию открытия и ни разу не вышла в свет после своего приезда в Латвию.

По некоторым данным, 74-летняя артистка испытывает сильную слабость и даже не может подняться с кровати, а рядом с ней постоянно находятся муж и дети. Дочь Пугачевой Кристина Орбакайте тоже приехала к матери, прервав свое путешествие.

Много лет назад медики из Израиля диагностировали Примадонне сахарный диабет. Кроме того, еще в России Алла Борисовна перенесла операцию из-за проблем с сосудами.

Состояние артистки прокомментировала терапевт Людмила Лапа.

«Во-первых, возраст, во-вторых, целый букет болезней, так что сказаться могло что угодно. Акклиматизация, долгий перелет, скачки давления в самолете, любой стресс – все может подорвать здоровье», – пояснила эксперт.

К тому же в Израиле сейчас стоит жуткая жара (+35), в то время как в Юрмале около 20 градусов тепла. Такой перепад температур прежде всего сказывается на сосудах.

«Не забываем о диабете – это поджелудочная железа работает со сбоями. Она болезненно реагирует и на пищу, и на холод. Начинаются спазмы сосудов», – добавила врач.

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