«Целый букет болезней»: врач объяснила, почему слегла Алла Пугачева
Врач назвала возможные причины ухудшения самочувствия эстрадной певицы Аллы Пугачевой.
© Starface.ru
Звезда эстрады Алла Пугачева прилетела из Израиля в Юрмалу, однако решила не приходить на фестиваль своей коллеги Лаймы Вайкуле. Поклонники начали думать, что Примадонна не встает с постели. О возможных причинах плохого самочувствия артистки рассказала врач Людмила Лапа в беседе с Woman.ru.
В этом году в Юрмале проходит фестиваль, организатором которого выступила певица Лайма Вайкуле. Она уже отмечала, что Пугачева станет почетной гостьей на мероприятии. Только вот Алла Борисовна пропустила церемонию открытия и ни разу не вышла в свет после своего приезда в Латвию.
По некоторым данным, 74-летняя артистка испытывает сильную слабость и даже не может подняться с кровати, а рядом с ней постоянно находятся муж и дети. Дочь Пугачевой Кристина Орбакайте тоже приехала к матери, прервав свое путешествие.
Много лет назад медики из Израиля диагностировали Примадонне сахарный диабет. Кроме того, еще в России Алла Борисовна перенесла операцию из-за проблем с сосудами.
Состояние артистки прокомментировала терапевт Людмила Лапа.
«Во-первых, возраст, во-вторых, целый букет болезней, так что сказаться могло что угодно. Акклиматизация, долгий перелет, скачки давления в самолете, любой стресс – все может подорвать здоровье», – пояснила эксперт.
К тому же в Израиле сейчас стоит жуткая жара (+35), в то время как в Юрмале около 20 градусов тепла. Такой перепад температур прежде всего сказывается на сосудах.
«Не забываем о диабете – это поджелудочная железа работает со сбоями. Она болезненно реагирует и на пищу, и на холод. Начинаются спазмы сосудов», – добавила врач.
Ранее мы писали, что певец Борис Моисеев оставил после себя не только недвижимость, но и музыкальные архивы.