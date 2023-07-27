Алла Пугачева плохо перенесла перелет из-за проблем с сердцем и не встает с постели

Певица Алла Пугачева пропустила церемонию открытия фестиваля в Юрмале и ни разу не появилась на публике после приезда на виллу «Марта». По некоторым данным, артистка плохо перенесла перелет из Израиля в Латвию и ослабла.

Как пишет сайт «7Дней.ru», Примадонну не могут поднять с постели. Рядом с ней находится муж.

Накануне он приехал на велосипеде к певице Лайме Вайкуле и принес извинения за отсутствие жены на фестивале.

Издание пишет, что косвенным подтверждением информации о плохом самочувствии звезды является внезапный приезд в Юрмалу дочери Пугачевой Кристины Орбакайте. Она прервала европейские каникулы и прилетела к маме. Однако о состоянии Пугачевой она не говорит, зато охотно рассказала о встрече с отцом Миколасом Орбакасом.

Ранее в окружении Пугачевой заявили, что певица не посетит фестиваль Вайкуле. Хорошо знающие Примадонну люди сообщили, что в разговоре с певицей Примадонна сошлется на нездоровье. Они опровергли информацию, что артистки дружат: неназванные источники рассказали, что они никогда не были «подругами не разлей вода». Говорилось, что Вайкуле не умеет дружить «по-русски»: ей важны собственные интересы, а также отсутствие жертв и рисков.