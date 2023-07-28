Никто не знал: тайное наследство Бориса Моисеева обнаружили через 10 месяцев после его смерти

Певец Борис Моисеев оставил после себя не только недвижимость. Как сообщил его директор Сергей Горох, есть более ценное наследие – о нем никто не знал.

Речь идет о музыкальных архивах Моисеева.

«Там порядка трехсот песен, часть из которых люди еще никогда не слышали», - поделился подробностями Горох с сайтом mk.ru.

В планах директора дать свет композициям, чтобы поклонники исполнителя, возможно, узнали Моисеева с другой стороны.

По словам Гороха, в московской квартире музыканта осталось много памятных вещей, включая концертные костюмы. Наследник планирует найти им применение: не исключено, что будет открыт музей.

Напомним, Моисеев завещал наследство директору Сергею Гороху. Певец скончался в сентябре 2022 года – со дня смерти прошло чуть больше 10 месяцев. К годовщине смерти на могиле на Троекуровском кладбище должен появиться памятник певцу. Эскиз выбран, монумент создадут из бронзы. Горох планировал показать набросок певице Алле Пугачевой, которая в настоящий момент отдыхает в Юрмале.