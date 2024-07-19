Целовались на виду у всех: Анастасию Волочкову заметили в объятиях своего возлюбленного в Москве

Анастасия Волочкова заметили в объятиях своего возлюбленного в центре Москвы.

Балерина никогда не скрывала свое желание удачно выйти замуж, чтобы создать большую дружную семью.

Из-за большого количества внимания от мужчин Анастасии часто приписывают различные романы. Ее также подозревали в отношениях с бывшим близким другом Никитой Джигурдой из-за публикаций, сделанных во время совместного отдыха.

Сейчас же подписчики Волочковой подозревают ее в интриге с Прохором Шаляпином, так как они стали часто появляться вместе на светских мероприятиях. Анастасия поделилась у себя в социальной сети, что накануне вечером они отправились на прогулку по центру вечерней Москвы. Как выяснилось, Прохор пришел на выступление Волочковой, чтобы поддержать ее, а после предложил провести время вместе в романтичной обстановке.

«С любимой сцены к любимому. Прохор, я тебя люблю и никому не отдам», — публично заявила Волочкова.

Прохор не стал скрывать своих чувств и на виду у всех расцеловал балерину в ответ на ее признания в любви.

Ранее мы писали о том, что Никита Джигурда ответил на обвинения в «спаивании» Анастасии Волочковой.

Также сообщалось, что певец Митя Фомин влюбился в блогершу Виолетту Чиковани.