«Делал мухоморную настойку с клюквой»: Джигурда ответил на обвинения в «спаивании» Волочковой

Актер Никита Джигурда рассказал о дружбе с балериной Анастасией Волочковой и назвал причину конфликта, который длится уже почти год. Он также признался, что действительно однажды предлагал танцовщице настойку на мухоморах с целью оздоровления, но она не проявила к ней интереса.

«Настенька заявляет, что «Джигурда на мухоморах». Красный мухомор разрешен и не является наркотическим веществом. Периодически, особенно в то время нашего общения с Настей я делал мухоморную настойку с клюквой. Настаивал ее по лунным дням и принимал», - заявил Джигурда в беседе с mk.ru.

По мнению артиста, неадекватные реакции Волочковой на различные события говорят, что вместо реальности она видит то, что хочет.

Как отметил Джигурда, он уже 10 месяцев не общается с Анастасией, но пить без него она меньше не стала. При этом он подчеркнул, что танцовщица находится в прекрасной физической форме, но ничего серьезного в плане искусства уже не сделает.

«Настя пьет, как пьют многие в России. Но немногие в России, кто по три часа у станка впахивают и молятся каждый день – вот в этом разница. В этом смысле она уникальна», - заявил артист.

Ранее Анастасия Волочкова рассказала, что актер Никита Джигурда специально делает едкие замечания в ее адрес. Балерина предположила, что артист ведет себя подобным образом из-за того, что она «перестала общаться с ним», лишив возможности «пиариться».