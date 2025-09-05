«Целая жизнь воспоминаний пролетела»: вдова Юрия Мороза не пришла в себя после его смерти

Актриса Виктория Исакова призналась, что тоскует без мужа Юрия Мороза. Артистка поделилась воспоминаниями об умершем супруге в соцсети.

Виктория Исакова приехала в Кострому ради съемок в проекте «Пелагея и белый бульдог». Актриса призналась, что город ассоциируется у нее не только с работой, но с супругом. 8 лет назад они познакомились с Морозом на пароме. Увидев знакомые места, Виктория вспомнила о годах, прожитых в браке.

«Много лет назад мы здесь познакомились с Юрой. Случайно оказались на одном пароме. Я сегодня вышла из гостиницы в 8 утра, увидела эту реку огромную и прекрасную, и целая жизнь воспоминаний пролетела в одно мгновение», — высказалась артистка.

Напомним, Юрий Мороз ушел из жизни летом 2025 года. Режиссер боролся с раком, однако ни жена, ни дочь не распространялись о его болезни. По данным СМИ, Юрий умер на руках у Виктории и Дарьи Мороз.

