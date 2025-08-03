«Спасаешься и излечиваешь раны»: вдова Юрия Мороза завершила работу над последним фильмом режиссера

14 июля после продолжительной болезни ушел из жизни режиссер Юрий Мороз. Он не успел закончить работу над своим последним фильмом. Вдова артиста Виктория Исакова сообщила в личном блоге о завершении съемок картины.

Незадолго до смерти Юрий Мороз начал работу над фильмом «Таня и космонавт», но так и не смог завершить ее. Вместо режиссера за проект взялся Алексей Кокорин. Теперь, спустя месяц съемки ленты закончили, о чем рассказала Виктория Исакова. Актриса не только исполнила в картине главную роль, но и выступила в качестве креативного продюсера.

«Работу над сценарием и подготовку мы начинали с Юрой, это было весело и очень интересно. Мы все мечтали, чтобы Юра это кино снял. А продолжили и уже вошли в съемочный период с очень талантливым режиссером Алексеем Кокориным. Леша, я тебя поздравляю и восхищаюсь твоим профессионализмом и тактом», — высказалась Виктория Исакова.

Вдова сценариста призналась, что съемки ленты помогли ей пережить уход супруга: «Моя работа, в частности съемки — это целая жизнь, ею спасаешься, ею живешь, уходишь от реальности и излечиваешь раны». Виктория Исакова поблагодарила всех причастных к созданию фильма и поздравила их с окончанием работы: «Хочется сказать спасибо за атмосферу, талант, терпение и любовь».

«Таня и космонавт» станет финальной картиной в фильмографии Юрия Мороза, на счету у которого более 100 кинопроектов, среди которых «Каменская», «Апостол», «Братья Карамазовы», «Содержанки».

Напомним, Юрий Мороз до последнего продолжал работать, несмотря на тяжелую болезнь. В 2023 году у режиссера выявили рак поджелудочной железы. 14 июля актер ушел из жизни в возрасте 68 лет.

Ранее Виктория Исакова сделала заявление на похоронах Юрия Мороза: «Спасибо, что не льете слезы и не устраиваете концерты».