C новосибирских сайтов исчезла информация о концерте Дианы Арбениной

С сайтов продажи билетов в Новосибирске исчезла информация о предстоящем концерте лидера «Ночных снайперов» Дианы Арбениной. Это случилось после жалоб местных жителей.

Отметим, что концерт Арбениной запланирован в Новосибирске 22 октября. Но за несколько дней до выступления артистки информацию о мероприятии убрали даже из списка ожидаемых, пишет mk.ru.

Представители сайтов пояснили, что информации об отмене выступления пока не поступало. По их словам, объявление сняли, поскольку все билеты были распроданы.

Накануне у певицы отменилось выступление в Марий Эл. Депутаты местного парламента и министр культуры республики заявили, что не позволят Арбениной спеть на заявленной площадке. Тогда певица рассказала, что намерена разобраться с теми, кто препятствует ее деятельности.

Однако вскоре позиция рок-исполнительницы поменялась. Она призвала поклонников прекратить споры по поводу отмены ее концертов. Артистка призналась, что эта тема ее утомила и отказалась от каких-либо комментариев.

Ранее россияне потребовали отменить тур Арбениной по причине того, что артистка поддерживает Израиль.