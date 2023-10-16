Россияне требуют отменить тур Дианы Арбениной из-за ее песен в поддержку Израиля

Жители нескольких российских городов требуют отменить тур группы «Ночные снайперы», лидером которой является Диана Арбенина. Одной из причин стали песни коллектива в поддержку Израиля.

Как пишет Life.ru со ссылкой на Телеграм-канал SHOT, жители Пензы написали обращение на имя губернатора с требованием запретить выступление «Ночных снайперов». Они мотивировали это тем, что Арбенина поддержала Израиль в своей новой песне, хотя Россия все-таки занимает нейтральную позицию в этом вопросе.

В Новосибирской области жители в своем заявлении к депутатам Госдумы и Минкульту вспомнили политические высказывания Арбениной. В Ижевске попросили «не предавать» военных в зоне СВО выступлением «Ночных снайперов».

На данный момент у коллектива гастрольный тур в честь 30-летия группы. 17 октября у них должен состояться концерт в Ижевске, 22 октября — в Новосибирске, а 25 октября — в Пензе. Цена за билеты варьируется от 2 тысяч до 8 тысяч рублей. Арбенина при этом заявила, что будет петь и отказалась комментировать информацию об отмене ее концертов.

Напомним, ранее отменили концерт Дианы Арбениной в Марий Эл, который должен был состояться 18 октября. Это решение приняли в министерстве культуры республики. Узнав об этом, певица решила обратиться через свои соцсети к властям республики. Она заявила, что будет разбираться в случившемся.