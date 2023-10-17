Диана Арбенина призвала не строить догадок по поводу причин отмены ее концертов, об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Накануне у певицы отменилось выступление в Марий Эл. Депутаты местного парламента и министр культуры республики заявили, что не позволят Арбениной спеть на заявленной площадке. Тогда певица рассказала, что намерена разобраться с теми, кто препятствует ее деятельности.

«Этот сорванный концерт я расцениваю диверсией против гражданина РФ, который живет в своей стране, любит свою публику и который несет ответственность за то, что обещает, а я обещала приехать», — заявляла она.

Однако вскоре позиция рок-исполнительницы поменялась. Она призвала поклонников прекратить «псевдополитический диванный пинг-понг».

«Утомило. Я не стану комментировать ни один пост на тему концертов. Они будут до тех пор, пока я буду хотеть петь», — рассказала Арбенина.

Ранее мы писали о том, что россияне требуют отменить тур Дианы Арбениной из-за ее песен в поддержку Израиля.