Бывшую Александра Петрова Стасю Милославскую застали с новым бойфрендом

Экс-возлюбленную Александра Петрова Стасю Милославскую засняли с другим мужчиной. Об этом сообщает Super.ru.

Папарацци застали актрису с главным редактором журнала «Правила жизни» Трифоном Бебутовым 4 мая, когда пара влюбленных выходила из квартиры Милославской. Согласно предположениям журналистов, молодые люди отправились отмечать 29-ый день рождения звезды фильма «Стрельцов».

До этого девушка встречалась с актером Александром Петровым. Их роман закрутился на съемочной площадке еще в 2020 году. Однако через три года Александр Петров неожиданно женился на другой девушке – Виктории Антоновой. Стася Милославская воздержалась от комментариев по поводу свадьбы ее бывшего возлюбленного.

Слухи об отношениях Милославской и Бебутова появились еще в апреле. Тогда пару заметили на вечеринке журнала «Москвичка».

В свою очередь, Александр Петров не раз отмечал, что счастлив находиться в браке с Викторией. Мужчина утверждает, что сразу после свадьбы в его жизни все изменилось.

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