«В голове много что меняется»: Александр Петров о жизни после брака

Александр Петров признался, что после вступления в брак в его жизни произошли приятные перемены. Об этом он рассказал в эфире шоу «Кстати».

Так, в прошлом году Александр Петров неожиданно для всех поклонников женился на Виктории Антоновой. Ведущий шоу «Кстати» Гарик Харламов поинтересовался, изменилось ли что-то в сознании актера после принятия такого серьезного решения.

«Как семейная жизнь? Да кайф! Чистый кайф! Это действительно новое качество», – заявил Александр.

Звезда фильма «Текст» отметил, что встреча с супругой полностью изменила его представления о семье, хотя раньше он не осознавал важности брака.

«Действительно в голове много что меняется, все совершенно другое. Я рад, я счастлив! Это кайфовая вещь», – добавил Петров.

Напомним, до встречи с Викторией Александр долгое время находился в отношениях с актрисой Стасей Милославской. Новость о свадьбе Петрова стала шокирующей не только для фанатов, но и для близкого окружения артиста. Давняя подруга Александра после его женитьбы прокомментировала это событие одной фразой: «Друг, R.I.P...»

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