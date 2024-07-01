Бывший солист группы «Ария» намекнул на рождение ребенка

Бывший участник группы «Ария» Сергей Маврин в личном Telegram-канале намекнул, что стал отцом.

Музыкант поделился снимком, на котором изображен он вместе с рыжеволосым младенцем. Сам гитарист тоже рыжий. Фанаты предположили, что Маврин стал отцом. При этом пол и имя младенца в настоящий момент держатся в секрете.

«Другая сторона 2024 года», — подписал пост гитарист.

Напомним, Сергей Маврин состоял в браке дважды. Гитарист рассказывал об отношениях и разводе с первой супругой Еленой. В текущем году выяснилось, что музыкант сыграл свадьбу со своим менеджером Анастасией.

Маврин стал участником «Арии» в 1987 году. В соавторстве с басистом Виталием Дубининым создал три композиции для коллектива — «Герой Асфальта», «Дай руку мне» и «Бесы». Он также является автором нескольких партий в альбоме «Ночь короче дня». Музыкант ушел из группы в 1995-м после того, как ее покинул Валерий Кипелов.

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