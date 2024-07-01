«Я тебя лечу»: Катерина Ковальчук показала счастливого Гарика Харламова

«Фото с любимым Джокером. Ты мое солнце и мои крылья», – поделилась девушка.

Харламов оставил ей ответное послание.

«Я тебе свечу, я тебя лечу», – написал звезда.

Поклонники в комментариях порадовались за пару и отметили, что они очень подходят друг другу.

Астролог Елена Батыр в беседе с WomanHit.ru рассказала о том, какое будущее ждет Ковальчук с Харламовым. Она подчеркнула, что в союзе не видит особых проблем, а только приятные бонусы.

«Огромная вероятность, что оба партнера кратно приумножат свои финансы. Звезды им благоволят», – поделилась эксперт.

По ее словам, Катерине по судьбе трудно найти человека, с которым бы она провела всю жизнь — так складываются звезды в ее натальной карте. А Гарик ее восполняет.

«Он дает ей невероятную положительную энергию», – отметила астролог.

Но она порекомендовала супругам избегать конфликтов, так как актеры являются «взрывными личностями».

Ранее мы писали о том, кого Катерина и Гарик взяли с собой в свадебное путешествие. Оказалось, что они отдыхают втроем.