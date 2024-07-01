«Я тебя лечу»: Катерина Ковальчук показала счастливого Гарика Харламова
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Актриса Катерина Ковальчук показала совместное фото с мужем Гариком Харламовым и назвала его своим «солнцем». Она поделилась кадром в соцсетях.
Знаменитости рассекретили личную жизнь не так давно. Сначала девушка показала помолвочное кольцо, а после объявила о свадьбе. Поклонники до последнего думали, что это пиар-ход или часть съемок, но влюбленные называют друг друга мужем и женой. Гарик в интервью рассказывает об избраннице и делится счастливыми снимками.
На новом кадре 31-летняя Катерина позировала с 43-летним комиком, у которого на голове была кепка с героем комиксов Джокером. Она оставила подпись и раскрыла свои чувства.
«Фото с любимым Джокером. Ты мое солнце и мои крылья», – поделилась девушка.
Харламов оставил ей ответное послание.
«Я тебе свечу, я тебя лечу», – написал звезда.
Поклонники в комментариях порадовались за пару и отметили, что они очень подходят друг другу.
Астролог Елена Батыр в беседе с WomanHit.ru рассказала о том, какое будущее ждет Ковальчук с Харламовым. Она подчеркнула, что в союзе не видит особых проблем, а только приятные бонусы.
«Огромная вероятность, что оба партнера кратно приумножат свои финансы. Звезды им благоволят», – поделилась эксперт.
По ее словам, Катерине по судьбе трудно найти человека, с которым бы она провела всю жизнь — так складываются звезды в ее натальной карте. А Гарик ее восполняет.
«Он дает ей невероятную положительную энергию», – отметила астролог.
Но она порекомендовала супругам избегать конфликтов, так как актеры являются «взрывными личностями».
Ранее мы писали о том, кого Катерина и Гарик взяли с собой в свадебное путешествие. Оказалось, что они отдыхают втроем.