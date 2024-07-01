Суд не удовлетворил иск Егора Крида к Екатерине Мизулиной

Одинцовский городской суд Московской области не удовлетворил иск певца Егора Крида к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По информации источника, эксперты, которые проводили лингвистическую экспертизу, сообщили, что в словах Мизулиной есть негативные сведения о Криде. Также, по их данным, под словом «скамер» понимается человек, который получает выгоду нечестным способом. Но, им не удалось ответить на вопрос о характере негативных сведений, поскольку поставленный вопрос выходит за рамки специальных знаний экспертов.

Во время процесса адвокат музыканта попросил приобщить к делу справку об отсутствии судимости подопечного. Несмотря на все это, суд оставил иск певца к Мизулиной без удовлетворения. Защита артиста уже сообщила, что намерена обжаловать подобное решение.

Напомним, Егор Крид хотел взыскать 1 млн рублей с Екатерины Мизулиной за опороченную честь. Артист и его защитник утверждают, что глава Лиги безопасного интернета распространяла недостоверную информацию. Поводом послужило высказывание Мизулиной о том, что Крид в своем Telegram-канале рекламировал онлайн-казино. Вдобавок она охарактеризовала певца как «главного скамера России».

Ранее блогер Валя Карнавал призналась, что роман с Егором Кридом был невозможным.