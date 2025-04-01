Бывший продюсер SHAMAN высказался о его свадьбе с Мизулиной

Бывший продюсер певца SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) Александр Яковлев заявил, что рад за успехи в личной жизни исполнителя. Дронову и его новой возлюбленной Екатерине Мизулиной он пожелал счастья.

Менеджер также отметил, что свадьба двух знаменитостей может пройти в закрытом формате.

«Ярик парень загадочный. Я думаю, что все будет неожиданно и никто об этом не узнает. Мне кажется, они куда-нибудь свалят, где-нибудь поженятся на Сахалине, чтобы никто не видел. И благополучно объявят о том, что они пара теперь официально», — приводит его слова NEWS.ru.

При этом Яковлев отказался комментировать развод Дронова с женой, который состоялся в прошлом году.

«На ровном месте развод не вырастает. Вероятно, была причина. Но в целом личная жизнь человека, тем более молодого и популярного, — это его собственный выбор и право. Главное, чтобы были счастливы», — сказал продюсер.

Ранее мы писали о том, что в Екатеринбурге сломали инсталляцию с SHAMAN и Мизулиной.