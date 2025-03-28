В Екатеринбурге сломали инсталляцию с певцом SHAMAN и Екатериной Мизулиной

В Екатеринбурге сломали инсталляцию с певцом SHAMAN и главой Лиги безопасного интернета. Композиция была создана пару недель назад и призывала любить и создавать семьи.

О разрушенной инсталляции сообщил Telegram-канал Расстрига.

Судя по публикации, картонная фотография с SHAMAN упала, певца оставили без руки и части головы. У Мизулиной оторвали нос, возлюбленная артиста по вине неизвестных оказалась без руки. Механизм сближения сломали.

Арт-объект установили 13 марта. На инсталляции SHAMAN и Екатерина смотрят друг на друга, а если их соединить, загоралось сердце. Появлялась надпись «Любите. Создавайте семьи».

27 марта певец рассказал, что провел урок музыки в родной школе Новомосковска. Артист разобрал с учениками свои самые известные песни.