Звезда сериала «Интерны» Илья Глинников впервые станет отцом

Звезда сериала «Интерны» Илья Глинников впервые станет папой.

40-летний актер находится в ожидании первенца. Об этом он рассказал с экс-участнику группы «Отпетые мошенники» Гарику Богомазову в раздевалке на международном фестивале «Арт-футбол 2025».

«Сказал, что скоро станет папой. По идее ребенок в браке должен жить и рождаться. Дело хозяйское, смотря как договорятся», — раскрыл чужой секрет певец.

Однако Глинников официально все еще не женат. Сейчас актер холост. Кроме того, Илья не любит рассказывать о личной жизни публике, из-за чего мать его ребенка неизвестна. В беседе с журналистами Богомазов признался, что Глинников не знакомил его с новой пассией и что он ее ни разу даже не видел. Подробности приводит StarHit

Напомним, что осенью прошлого года Глинников впервые за долгое время появился на светском мероприятии: он приехал на фестиваль «КиноБраво» в Сочи в сопровождении новой девушки. Тогда Илья шел со спутницей, держа ее за руку. Однако пара не вышла на красную дорожку.

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