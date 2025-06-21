«Обращает на себя внимание»: Полина Гагарина показала фигуру в розовом купальнике на яхте

38-летняя певица Полина Гагарина показала фигуру в розовом купальнике на курорте.

Победительница «Фабрики звезд» решила провести несколько дней на морском курорте. Артистка не сообщила, какую страну выбрала для отпуска, но поделилась снимками, сделанными во время морской прогулки на яхте.

Певица выбрала пляжный наряд, который подчеркнул ее стройную фигуру, плоский живот и длинные ноги: она надела розовый купальник с лифом без бретелек. На снимке артистка предстала сидящей на открытой палубе небольшой белоснежной яхты.

«Это было лучшее спонтанное решение — улететь на 4 дня», — подписала певица снимки.

Поклонники певицы оценили ее стройную фигуру и засыпали комплиментами в комментариях: «Полина, вы шикарны», «Море и солнце подарят вам много энергии», «Как важно перезагружаться и отдыхать», «Естественная красота сразу обращает на себя внимание».

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