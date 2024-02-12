«Бесконечная подлость использовать против меня память об отце»: Собчак подает в суд на НТВ из-за фильмов о ней

Журналистка Ксения Собчак заявила, что собирается подать в суд на телеканал НТВ после того, как на нем вышли фильмы о ней. Телеведущая не оценила документальные проекты и решила, что попытается защитить свою репутацию.

На российском телеканале недавно выпустили вторую часть ленты о жизни экс-звезды «Дома-2». Первая глава носила название «Собчак. На личность», а вторая - «Осторожно, Собчак! Тайны кровавой барыни». В них коллеги Ксении попытались раскрыть ее личность, а также зарубежную недвижимость. Однако расследование сама героиня раскритиковала. В личном Telegram-канале она сначала высмеяла попытку разоблачения, а затем призналась, что готовит иск.

По словам Собчак, большая часть проекта – это «пережевывание» ее личной жизни 20-летней давности. Причем судят ее довольно скандальные знаменитости, например, балерина Анастасия Волочкова. Кроме того, как утверждает телеведущая, все «открытия» НТВ сделали, просто посетив ее страницу в социальных сетях. Она отметила, что не скрывает недвижимость и свои перемещения по миру, но телеканал все подал так, как будто, наконец, поймал ее.

«Под тревожную музыку и с фирменной нтвшной подачей даже то, что за февралем последует март, становится разоблачением мирового масштаба», - высказалась Ксения.

Также журналистку возмутило то, что коллеги решили использовать память о ее отце. Все это она считает неприемлемым, поэтому и собралась судиться, хоть и не верит в свой успех.

«Какая-то бесконечная подлость использовать против меня память о моем отце. <…> Я что-то посидела, посмотрела и решила, что подаю на НТВ в суд — иск о клевете и защите чести и достоинства, а также за воровство моих материалов из ютуба и соцсетей. Бессмысленно, наверное, но вдруг», - заключила Собчак.

Ранее Ксения Собчак объяснила решение жить за городом.