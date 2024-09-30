«Какой лучезарный мальчик»: Светлана Бондарчук снялась с подросшим сыном от второго брака

55-летняя телеведущая Светлана Бондарчук восхитила подписчиков кадрами с младшим сыном Петром. В личном блоге экс-супруга режиссера Федора Бондарчука поделилась фото и видео с ребенком.

На опубликованном видео Светлана Бондарчук предстала с сыном, которому почти 2 года, в заведении. Телеведущая позировала в розовой толстовке, а ребенок был одет в голубой свитер. Наследник знаменитости играл с солнцезащитными очками и смеялся, а затем мама крепко обняла и поцеловала его.

Подписчики телеведущей восхитились трогательными кадрами.

«Сладенький! Надо очень срочно познакомиться с этим красавчиком», «Какой лучезарный и красивый мальчик», — написали пользователи Сети.

Напомним, у Светланы Бондарчук трое детей. С 1991 по 2016 год телеведущая состояла в браке с Федором Бондарчуком. У экс-супругов двое детей — 32-летний Сергей и 25-летняя Варвара. В 2020 году знаменитость вышла замуж за дизайнера Сергея Харченко, а через два года у пары родился сын Петр.

Ранее мы писали о том, что Светлана Бондарчук ответила на сравнения с женой Федора Бондарчука, 35-летней актрисой Паулиной Андреевой.