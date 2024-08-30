НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 30 августа 2024, 15:24
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Не исполняет решение о разделе общего имущества: Пелагея подала иск к бывшему мужу из-за особняка за 100 млн

Пелагея подала новый иск к бывшему мужу из-за особняка за 100 млн рублей .
Не исполняет решение о разделе общего имущества: Пелагея подала иск к бывшему мужу из-за особняка за 100 млн

© Starface.ru

Певица Пелагея и ее бывший муж Иван Телегин вновь встретятся в суде. Все дело в том, что артистку не устраивает позиция экс-супруга, которые не исполняет решение инстанции о разделе общего имущества — особняка за 100 млн рублей, передает Kp.ru.

По данным СМИ, Пелагея и Телегин встретятся в суде 13 сентября. Исполнительница в исковом заявлении требует, чтобы доля хоккеиста в совместно нажитом имуществе была определена верно. Поводом для претензий стало то, что Иван не вносит коммунальные платежи.

Особняк в Подмосковье на площади 20 соток —- единственная совместно нажитая недвижимость Телегиным и Пелагеей. Покупали недвижимость семь лет назад.

Ранее сообщалось, что певица отсудила у экс-супруга деньги за обслуживание дома. Хоккеиста обязали выплатить 253 тысячи рублей.

Источник фото:Starface.ru
Источник:Kp.ru
Автор:Артем Хохлов
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