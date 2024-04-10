Бывший муж Гагариной заявил, что для него пообещали найти самых красивых невест

Бывший супруг певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков заявил, что для него пообещали найти самых красивых невест. Соответствующий пост он разместил в своем микроблоге.

Как признался Исхаков, продюсеры телешоу «Давай поженимся» не первый год предлагают ему часть участником проекта.

«Опять меня зазывают на шоу «Давай поженимся». Обещают найти самых красивых и талантливых невест. Щебетуний», — поделился экс-муж Гагариной.

Напомним, Дмитрий Исхаков женился на Полине Гагариной в 2014 году. Через шесть лет супруги расстались, а сам фотограф всячески препятствовал времяпрепровождению их общей дочери с новым избранником исполнительницы, а также поездкам ребенка за границу. Тем не менее спустя время паре все-таки удалось мирно урегулировать этот вопрос.

В интервью Исхаков признавался, что в настоящий момент они с бывшей женой находятся в дружеских отношениях, а «страсти улеглись».

Ранее сообщалось, что Полина Гагарина слила из шоу «Голос» новую участницу группы «Город 312».

Также музыкальный критик Сергей Соседов назвал ошибкой уход Гагариной со сцены.