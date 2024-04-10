Бывший муж Гагариной заявил, что для него пообещали найти самых красивых невест
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Бывший супруг певицы Полины Гагариной, фотограф Дмитрий Исхаков заявил, что для него пообещали найти самых красивых невест. Соответствующий пост он разместил в своем микроблоге.
Как признался Исхаков, продюсеры телешоу «Давай поженимся» не первый год предлагают ему часть участником проекта.
«Опять меня зазывают на шоу «Давай поженимся». Обещают найти самых красивых и талантливых невест. Щебетуний», — поделился экс-муж Гагариной.
Напомним, Дмитрий Исхаков женился на Полине Гагариной в 2014 году. Через шесть лет супруги расстались, а сам фотограф всячески препятствовал времяпрепровождению их общей дочери с новым избранником исполнительницы, а также поездкам ребенка за границу. Тем не менее спустя время паре все-таки удалось мирно урегулировать этот вопрос.
В интервью Исхаков признавался, что в настоящий момент они с бывшей женой находятся в дружеских отношениях, а «страсти улеглись».
Ранее сообщалось, что Полина Гагарина слила из шоу «Голос» новую участницу группы «Город 312».
Также музыкальный критик Сергей Соседов назвал ошибкой уход Гагариной со сцены.