Певица Полина Гагарина слила из шоу «Голос» новую солистку группы «Город 312»

Новая солистка группы «Город 312» Диана Макарова покинула шоу «Голос». Благодаря проекту ранее она стала участницей коллектива.

Подробности последнего выпуска программы приводит сайт StarHit.

Диана Макарова входила в команду певицы Полины Гагариной. На этапе «Нокауты» она поставила исполнительницу вместе с Богданом Шуваловым и Инной Евтушенко.

Макарова пела хит «Останусь» группы «Город 312». Ее поддерживали другие частники «Голоса».

Однако Евтушенко и Макарова покинули проект, Гагарина выбрала из тройки Шувалова и слила солистку группы, пишет издание. Другие наставники не стали спасать кого-либо из певиц, хотя могли это сделать.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал слухи о возможном уходе со сцены Полины Гагариной. Он считает, что артистка нисколько «не выгорела» и к тому же еще «не сказала своего большого слова». Гагарина не надоела публике, добавил он.