«Должна звучать»: Сергей Соседов назвал ошибкой уход Гагариной со сцены

Недавно в Сети появились слухи о возможном завершении карьеры певицы Полины Гагариной. Эту информацию прокомментировал музыкальный критик Сергей Соседов.

Критик считает, что молодым артистам не стоит публично говорить об уходе со сцены, даже если они на время решили уйти в тень и поставить карьеру на паузу.

«Другое дело, когда уже все-таки действительно пенсия и три четверти жизни пройдено. Полина Гагарина не выгорела нисколько, я этого не вижу, и она не сказала еще своего большого слова», — приводит слова Соседова Teleprogramma.pro.

Он заявил, что в современной России некоторые граждане устали от артистов, которые звучат «из каждого утюга». Но Гагарина, по его мнению, не надоела публике.

По его мнению, Полина Гагарина должна звучать, «но с паузами».

Информация о прекращении карьеры Гагариной появилась сразу после ее выступления в Лужниках. В тот день артистка заявила, что совсем скоро у нее будут совершенно другие концерты, однако ей нужно время на отдых.

Однако артистка утверждает, что новости о завершении карьеры являются домыслами СМИ. Она заявила, что не планирует прекращать концертную деятельность.