Бывший муж Аллы Пугачевой объяснил творческий успех певца SHAMAN

Продюсер и бывший супруг Аллы Пугачевой Евгений Болдин раскрыл секрет творческого успеха певца SHAMAN. Об этом сообщает NEWS.ru.

«Он нашел свое амплуа — я русский и за русских. Это сегодня в тему дня, нужно стране. Он не только хороший певец, но еще и социальный герой, с песнями выступил как раз в защиту нашей страны и в поддержку российского народ», — поделился продюсер.

Болдин выразил мнение, что SHAMAN смог «попасть в струю» благодаря тому, что в нужное время начал выпускать песни на социальные и патриотические темы, когда граждане России сильнее всего нуждались в них. Экс-муж Пугачевой подчеркнул, что социальная направленность имеет огромное значение в творчестве каждого музыканта.

Ранее стилист Николай Бритвин объяснил, что SHAMAN выступил в парике на праздничном концерте в честь 8 марта из-за испорченных дредами волос.

Также SHAMAN признался, что женщины являются прочной опорой всех мужчин в России.